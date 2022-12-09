Україна

Ілля Квасниця поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Вінгер львівського Руху Ілля Квасниця прокоментував свій дебют за основну команду у перенесеному матчі 14 туру УПЛ проти одеського Чорноморця (2:2).

"Дуже приємно, що тренерський штаб надав мені шанс дебютувати за основну команду, повірив у мене, випустив на поле на цей матч. Я намагався підсилити гру, потрібно було зрівнювати рахунок. Можна було навіть виграти, в останні хвилини в нас виникали моменти для цього. Мені здається, що вдалося добре дебютувати.

У матчах головних команд більша напруга, більші швидкості на полі. Це відразу дається взнаки, коли вступаєш у гру. Зрозуміло, що тут складніше, але потрібно використовувати те, що вмієш. Зокрема, я намагався брати гру на себе.

Після матчу тренери похвалили всю команду, сказали, добре, що вирвали нічию. Мою гру особливо не аналізували. Лише відзначили, що добре вийшов, трохи підсилив.

Буду працювати для того, щоби залишатися в основній обоймі першої команди Руху. Сподіваюся, що в мене все вийде", - наводить слова Квасниці прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Чорноморець.