Іспанія

Бразилець може перебратись до іспанського клубу.

Нападник Тоттенгема Лукас Моура найближчим часом може переїхати в Іспанію. Як повідомляє Fichajes, Севілья відновила інтерес до 30-річного бразильця.

Севілья шукає варіанти посилення нападу для головного тренера команди Хорхе Сампаолі, який планує зібрати боєздатний склад.

Контракт Лукаса Моури зі "шпорами" закінчується влітку 2024 року, тому його ціна становитиме близько €12 млн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нападник Севільї Каспер Дольберг незабаром стане гравцем Гоффенгайма.