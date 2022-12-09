Україна

Віталій Холод поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Захисник львівського руху Віталій Холод прокоментував свій дебют в основній команді в перенесеному матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (2:2).

"Були дуже позитивні емоції. Я вже давно налаштовувався. Дякую тренерському штабу за довіру, що в такій грі за такого рахунку не побоялися мене випустити. Думаю, що я теж допоміг команді. Хоча ми в підсумку і не виграли, але відігратися з 0:2 – це непросто.

Різниця відчувається. На приклад, якщо у матчі команд U-19 допустиш помилку, навіть дитячу, то тебе можуть пробачити, тому що футболісти ще не досвідчені. А тут уже дорослий футбол, який трохи інший. Ледь не кожна така помилка закінчується голом. Набагато вищий рівень, і ціна помилки дуже велика.

Коли виходив на другий тайм, тренери сказали мені спокійно та впевнено грати, нічого не боятися. Розумів, що у другому таймі ми будемо намагатися чимшвидше відігратися, знав, що Чорноморець більше сяде в оборону, буде діяти за рахунком. Так воно і сталося. Я дуже задоволений, що нам вдалося відігратися. Шкода, що не виграли, але все ж одне очко заробили.

Поки що значних висновків робити не варто, я зіграв тільки одну гру за основу. Але бачу, що тренери задоволені, напевно, сподобалася моя гра, тим більше, що я вийшов на поле у важкий для команди момент.

Чи відчуваю себе повноцінним гравцем основної обойми? Я постійну тренуюся з першою командою, і це для мене дуже великий досвід. Кожна хвилина на футбольному полі – це для мене надзвичайні емоції. Я готовий виходити на поле на хвилину, дві, 15 хвилин і викладатися на 100 відсотків", - наводить слова Холода прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Чорноморець.