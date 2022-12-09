ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Основний час поєдинку завершився без голів, додатковий — із м'ячами в обидва боки, а долю путівки до півфіналу вирішила футбольна лотерея.

Випадкових команд на чвертьфінальній стадії чемпіонату світу за визначенням бути не може, хоча й декому могло здатись, що певні колективи мали аж занадто легкий шлях до цього етапу. Зокрема, збірна Хорватії послідовно протистояла Марокко (0:0), Канаді (4:1), Бельгії (0:0) та Японії (1:1, 3:1 – пен.), і в підсумку дісталась аж до матчу проти Бразилії. П’ятиразові володарі Кубку світу, яких вважають ледь не найголовнішим претендентом на перемогу в турнірі, у свою чергу мали більш цікавий за іменами суперників календар.

Через матчі групового раунду проти Сербії (2:0), Швейцарії (1:0) та Камеруну (0:1), а також яскраву дуель в 1/8 фіналу проти Південної Кореї, команда Тіте впевнено просувалась до чвертьфіналу глобальних змагань у сподіваннях здобути перший за останні двадцять років трофей всесвітнього рівня.

У першій половині гри ми так і не побачили жодного натяку на те, хто в звітному матчі буде мати бодай натяк на перевагу. Активний пресинг почергово застосовували що одна сторона, що інша, і постійно вони змінювали один одного в спробах позиційних атак. Хорватії навіть не потрібно було робити натяк на бажання зіграти другим номером, бо суперники залишались так само гнучкими в своїй побудові, і в підсумку лише дві підкрутки з-за меж штрафного від Вінісіуса та Неймара до рук голкіпера можна було вважати гольовими моментами на обидві команди.

Після перерви ситуація в плані боротьби фактично не змінилась, а ось Бразилії на половині поля суперників стало все ж таки більше. Безпосередньо перед воротами Ліваковича вишукувався величезний мур, тож проходити крізь нього довелось із великими боями та непритаманною для "пентакампеонів" відсутністю естетики. Проте навіть за таких умов Неймар та Пакета віднаходили свої моменти, але вже на останньому рубежі м’яч стабільно зупиняв голкіпер хорватів.

У підсумку, футболісти Далича настільки притислись до власних воріт, що так і завершили основний час у глибокому захисті з доволі сумнівними перспективами на покращення ситуації в додатковий час. Бразильці зрештою, зрозуміло, що не без допомоги генія Неймара, забили свій м’яч аж на першій компенсованій до першого екстратайму хвилині, коли нападник Парі Сен Жермен постукався в стінку з Пакетою перед штрафним, після чого просто втік від непробивного Ліваковича під удар по порожнім воротам.

Тоді здавалось, що все, хорвати догрались від глибокого захисту та перебувають на межі невдачі. Проте бразильці аж занадто самовпевнено почали притискатись до власних воріт, у сподіваннях на свій історично не найбільш надійний захист, а коли раптово осягнули, що цього краще не робити, то миттю пропустили контрвипад під час перебудови. Оршич від лівого кута штрафного викотив під удар Петковичу, і той у дотик відправив м’яч під ближню стійку, а нас — до серії пенальті.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

І вже на першій спробі команди Тіте схибив Родріго Гоес, тоді як суперники просто не залишали шансів Аліссону себе показати з гарного боку. А коли черга на четвертому ударі дійшла до Маркіньйоса, то той просто пробив у ліву стійку, після чого великий смуток накрив південноамериканську країну, і велика радість зійшла над європейською.

Фінальний свисток англійського арбітра Майкла Олівера відправив до півфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі збірну Хорватії. Для Бразилії турнір добіг кінця.Хорватія — Бразилія 1:1 (4:2 – пен)Петкович, 118 — Неймар, 105+1Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса (Будімір, 110) — Ковачич (Маєр, 106), Брозович (Оршич, 114), Модрич — Пашалич (Влашич, 72), Крамарич (Петкович, 72), Перішич.Аліссон — Мілітао (Алекс Сандро, 106), Тьяго Сілва, Маркіньйос, Данило — Пакета (Фред, 106), Каземіро, Неймар — Рафінья (Антоні, 56), Рішарлісон (Педро, 84), Вінісіус (Родріго, 64).Попередження: Брозович, Петкович — Данило, Каземіро, Маркіньйос