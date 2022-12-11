ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Кріштіану перервав мовчання.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду висловився після вильоту своєї національної команди з чемпіонату світу.

"Перемога на чемпіонаті світу для Португалії була найбільшою та найамбітнішою мрією в моїй кар’єрі. На щастя, я виграв багато титулів міжнародного масштабу, в тому числі за Португалію, але поставити назву нашої країни на найвищий рівень у світі було моєю найбільшою мрією.

Я боровся за це. Я важко боровся за цю мрію. За ці 5 чемпіонатів світу, на яких я грав протягом 16 років, завжди поряд із великими гравцями та за підтримки мільйонів португальців, я виклався на повну. Я все залишив на полі. Я ніколи не уникав боротьби й ніколи не відмовлявся від цієї мрії.

На жаль, вчора сон закінчився. Я просто хочу, щоб усі знали, що було багато сказано, багато написано, багато припущень, але моя відданість Португалії не змінилася ні на мить. Я завжди був ще однією людиною, яка боролася за ціль кожного з нас, і я б ніколи не повернувся спиною до своїх товаришів по команді та своєї країни.

Наразі нема чого більше сказати. Дякую, Португаліє. Дякую, Катаре. Сон був прекрасним, поки він тривав… Тепер час бути хорошим порадником і дозволити кожному зробити свої висновки", — написав Роналду в Інстаграмі.

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