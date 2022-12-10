ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Марокканці пройшли у півфінал катарського мундіалю, обігравши Португалію.

Збірна Марокко у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі мінімально обіграла Португалію (1:0).

У цьому матчі воротар збірної Марокко Яссін Буну зберіг свої ворота на замку, і для нього це був третій матч на нуль на катарському мундіалі.

За інформацією OptaJoao, Буну став першим африканським воротарем в історії турніру, якому вдалося відіграти три матчі з сухим рахунком за один чемпіонат світу.

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Зазначимо, що у Марокко чотири матчі на нуль у Катарі, але у матчі проти Бельгії (2:0) ворота захищав Мунір.

У півфіналі Марокко зіграє проти переможця пари Англія – Франція. Їхній матч відбудеться сьогодні і розпочнеться о 21:00 за київським часом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Португалія.