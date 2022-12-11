ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Англійський форвард поділився своїми думками після вильоту з ЧС-2022 у Катарі.

Нападник збірної Англії Маркус Рашфорд прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Франції (1:2).

"Останні кілька тижнів були переповнені емоціями. Кожен у нашій команді зробив усе можливе, щоб бути готовим до труднощів, з якими мало зіткнутися.

Ми були близькі, але не так. Я обіцяю вам, що ми ще повернемось! Дякую за вашу безумовну підтримку", – написав Рашфорд у своєму твіттері.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.