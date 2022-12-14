Іспанія

Марокканський захисник міг виступати за "Фурію Роху".

Батько захисника Парі Сен-Жермен Ашрафа Хакімі, Хассам, розповів, чому його син вирішив виступати за національную збірну Марокко, а не Іспанії.

"Одного разу Ашрафа викликали на гру молодіжної збірної Іспанії в Фуенлабраду. Як тільки ми поїхали додому, він сказав, що йому це не подобається. На той час він уже багато разів бував у Марокко. Ашраф вийшов і сказав: "Я не повернуся в збірну Іспанії".

Не знаю, що тоді трапилося. Я залишив своєму сину право вільного вибору. Я вдячний Іспанії за все, і ніколи не говорив нічого поганого про цю країну. Але я хочу, щоб Ашраф грав за Марокко.

На Батьківщині у нас є вболівальники, там знають нас. Вони казали нам: "Не будьте дурниками, приїздіть грати у свою країну, щоб побачити власне коріння"", — цитує слова батька Хакімі Cadena SER.

Нагадаємо, що Марокко зіграє у півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Франції. Матч розпочнеться 14 грудня о 21:00. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.