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Хорват не поспішає закінчувати міжнародну кар'єру.

Півзахисник Реала Лука Модрич не хоче залишати збірну Хорватії. Він хоче зіграти ще на одному великому турнірі.

Як повідомляє ESPN, Лука Модрич висловив намір виступати за збірну до Євро-2024. Він бажає принести своїй країні трофей, адже тричі виходив зі своєю збірною у півфінал чемпіонату світу, але не блищав при цьому на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, завтра Модрич зіграє за збірну Хорватії в матчі за третє місце ЧС-2022. Матч Хорватія — Марокко відбудеться о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.