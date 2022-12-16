Хорват не поспішає закінчувати міжнародну кар'єру.
ЛУКА МОДРИЧ, GETTY IMAGES
16 грудня 2022, 15:22
Півзахисник Реала Лука Модрич не хоче залишати збірну Хорватії. Він хоче зіграти ще на одному великому турнірі.
Як повідомляє ESPN, Лука Модрич висловив намір виступати за збірну до Євро-2024. Він бажає принести своїй країні трофей, адже тричі виходив зі своєю збірною у півфінал чемпіонату світу, але не блищав при цьому на чемпіонатах Європи.
Нагадаємо, завтра Модрич зіграє за збірну Хорватії в матчі за третє місце ЧС-2022. Матч Хорватія — Марокко відбудеться о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.