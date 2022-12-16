ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Слова фахівця неправильно подали в ЗМІ.

Колишній головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал прокоментував конфлікт з аргентинськими гравцями після матчу ЧС-2022.

Після матчу аргентинські ЗМІ повідомили, що ван Гал негативно висловився про Ліонеля Мессі за його невміння допомагати гравцям оборони.

"Не знаю, з чого вони вирішили, що я критикував Мессі. Я просто розповів про те, що у 2014 році нашим гравцям вдалось зробити так, що Ліонель не отримував м'яч. Але аргентинська преса невірно розтолкувала мою промову", — сказав фахівець.

Нагадаємо, що після матчу сам Мессі та воротар збірної Аргентини Мартінес висловилися на адресу нідерландця.