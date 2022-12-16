Слова фахівця неправильно подали в ЗМІ.
Луї ван Гаал, Getty Images
16 грудня 2022, 15:25
Колишній головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал прокоментував конфлікт з аргентинськими гравцями після матчу ЧС-2022.
Після матчу аргентинські ЗМІ повідомили, що ван Гал негативно висловився про Ліонеля Мессі за його невміння допомагати гравцям оборони.
"Не знаю, з чого вони вирішили, що я критикував Мессі. Я просто розповів про те, що у 2014 році нашим гравцям вдалось зробити так, що Ліонель не отримував м'яч. Але аргентинська преса невірно розтолкувала мою промову", — сказав фахівець.
Нагадаємо, що після матчу сам Мессі та воротар збірної Аргентини Мартінес висловилися на адресу нідерландця.