Офіційний Twitter України: Незалежно від того, хто сьогодні переможе, ФІФА вже програла

Зараз триває фінал чемпіонату світу у Катары, де збірна Аргентини обігрує збірну Франції.

Офіс президенту України вів перемовини з ФІФА, щоб перед матчем Володимир Зеленський виступив перед вболівальниками і через футбол закликав світ до миру.

Але організація ФІФА, як завжди, проявила свою некомпетентність та інтерес до нефутбольних справ. Вони відмовились показувати звернення.

В офіційному twitter-аккаунті України з'явився цікавий допис: "Незалежно від того, хто сьогодні переможе, ФІФА вже програла".

no matter who wins today, @FIFAcom has already lost