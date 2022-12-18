Офіційний Twitter України: Незалежно від того, хто сьогодні переможе, ФІФА вже програла

Організація вирішила не підтримувати мир у всьому світі.
Фанати збірної США, Getty Images
18 грудня 2022, 17:55
Зараз триває фінал чемпіонату світу у Катары, де збірна Аргентини обігрує збірну Франції.
Офіс президенту України вів перемовини з ФІФА, щоб перед матчем Володимир Зеленський виступив перед вболівальниками і через футбол закликав світ до миру.
Але організація ФІФА, як завжди, проявила свою некомпетентність та інтерес до нефутбольних справ. Вони відмовились показувати звернення.
В офіційному twitter-аккаунті України з'явився цікавий допис: "Незалежно від того, хто сьогодні переможе, ФІФА вже програла".
Матч Аргентина — Франція розпочався о 17:00. За перебігом подій у цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на нашому сайті.