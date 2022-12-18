ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Також француз став другим найстарішим капітаном в історії фіналів мундіалів.

Наразі проходить фінал чемпіонату світу у Катарі між збірними Аргентини та Франції.

У цьому матчі бере участь воротар збірної Франції Уго Льоріс, для якого цей матч став 20 в історії чемпіонатів світу. Свій перший матч на ЧС 35-річний француз провів у 2010 році проти ПАР (1:2).

За інформацією OptaPaolo, Льоріс вийшов на перше місце за кількістю матчів на ЧС серед воротарів, випередивши німецького голкіпера Мануеля Ноєра — 19 матчів, який також уперше зіграв на мундіалі у 2010 році.

Третє місце у рейтингу посідають Зеп Маєр та Клаудіо Таффарел, на рахунку яких по 18 матчів.

Також OptaPaolo додає, що Льоріс став другим найстарішим капітаном в історії фіналів чемпіонатів світу. Нині йому 35 років та 357 днів.

Цей рекорд продовжує утримувати воротар збірної Італії Діно Дзофф, який зіграв у фіналі ЧС-1982 у віці 40 років та 133 дні.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція.