ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ліонель Мессі покорив чергову вершину.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі реалізував пенальті у фіналі чемпіонату світу в матчі проти Франції.

Завдяки цьому голу Лео вийшов на перше місце за кількістю балів по системі гол+пас в історії чемпіонатів світу — 20 (12 голів та 8 результативних передач). Аргентинець обійшов Мірослава Клозе — 19 (16 голів та 3 результативні передачі) та Пеле — 18 (12 голів та 6 результативних передач).

За перебігом подій у цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на нашому сайті.