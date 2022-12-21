Іспанія

Іспанець може повернутись на батьківщину.

Атакувальний півзахисник Лаціо Луїс Альберто може змінити клубну прописку.

Як повідомляє Relevo, Валенсія може підписати іспанця. За інформацією джерела, з оточенням гравця все зв'язувались представники "кажанів". Фактор, який грає на користь Валенсії, — конфлікт гравця з нинішнім наставником Лаціо Мауріціо Саррі. Через це Луїс має намір покинути римський клуб.

Раніше повідомлялось, що із боку Луїса Альберто на адресу клубу вже надійшло прохання не заважати можливим перемовинам між його агентами та іншими клубами в прийдешнє зимне трансферне вікно.