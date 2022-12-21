Голкіпер киян продовжує лікування після тяжкої травми.
Денис Бойко, офіційний сайт Динамо
21 грудня 2022, 11:49
Голкіпер Динамо Денис Бойко продовжує відновлення після тяжкої травми хрестоподібної зв'язки. Футболіст розповів, як проходить його відновлення.
"На цей момент все йде за планом. Я виконую всі приписи медиків і поступово рухаюся вперед. Наступним кроком буде повернення до легкої бігової роботи, яку я планую виконувати на зборі команди. Дуже сподіваюся, що зможу полетіти з командою на збір і працюватиму в оточенні одноклубників.
Остаточних термінів відновлення, як і раніше, немає. Багато залежатиме від того, як пройдуть наступні етапи роботи та як на це відреагує організм. Спочатку лікарі називали терміни від 5 до 7 місяців, тому зараз неможливо точно назвати дату повернення до повноцінного тренувального процесу", — наводить слова голкіпера офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, Бойко отримав пошкодження ще 9 жовтня у матчі з Рухом, а потім йому було зроблено операцію.