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Голкіпер киян продовжує лікування після тяжкої травми.

Голкіпер Динамо Денис Бойко продовжує відновлення після тяжкої травми хрестоподібної зв'язки. Футболіст розповів, як проходить його відновлення.

"На цей момент все йде за планом. Я виконую всі приписи медиків і поступово рухаюся вперед. Наступним кроком буде повернення до легкої бігової роботи, яку я планую виконувати на зборі команди. Дуже сподіваюся, що зможу полетіти з командою на збір і працюватиму в оточенні одноклубників.

Остаточних термінів відновлення, як і раніше, немає. Багато залежатиме від того, як пройдуть наступні етапи роботи та як на це відреагує організм. Спочатку лікарі називали терміни від 5 до 7 місяців, тому зараз неможливо точно назвати дату повернення до повноцінного тренувального процесу", — наводить слова голкіпера офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Бойко отримав пошкодження ще 9 жовтня у матчі з Рухом, а потім йому було зроблено операцію.