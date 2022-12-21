Іспанія

Знаменитий дует може возз'єднатись.

Колишній півзахисник Барселони Андрес Іньєста висловився щодо можливої спільної роботи з нинішнім наставником "блаугранас" Хаві.

"Стати асистентом Хаві? Подивимося. Не думаю, що це неможливо, але буде дуже складно через деякі нюанси, включаючи таймінг.

Мені хочеться, щоб «Барселона» знову перемагала. Але я сподіваюся, що одного разу я зможу повернутися на якусь посаду", — сказав Іньєста для Diario Sport.

Раніше Андрес Іньєста висловився про перемогу аргентинця на чемпіонаті світу у Катарі.