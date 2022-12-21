Знаменитий дует може возз'єднатись.
АНДРЕС ИНЬЕСТА, GETTY IMAGES
21 грудня 2022, 13:43
Колишній півзахисник Барселони Андрес Іньєста висловився щодо можливої спільної роботи з нинішнім наставником "блаугранас" Хаві.
"Стати асистентом Хаві? Подивимося. Не думаю, що це неможливо, але буде дуже складно через деякі нюанси, включаючи таймінг.
Мені хочеться, щоб «Барселона» знову перемагала. Але я сподіваюся, що одного разу я зможу повернутися на якусь посаду", — сказав Іньєста для Diario Sport.
Раніше Андрес Іньєста висловився про перемогу аргентинця на чемпіонаті світу у Катарі.