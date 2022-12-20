ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Андрес Іньєста висловився про перемогу аргентинця на чемпіонаті світу у Катарі.

Колишній півзахисник Барселони Андреас Іньєста прокоментував тріумф збірної Аргентини та його колишнього одноклубника Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу у Катарі.

"Я вважаю, що фінал був вражаючим — як і те, що у Мессі зрештою з'явилася можливість підняти над головою трофей чемпіонату світу. Впевнений, він відчуває максимальне щастя. Лео зробив для цього все можливе. Він провів вражаючий чемпіонат світу", — наводить слова Іньєсти Marca.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини обіграла Францію у серії післяматчевих пенальті.

Раніше Football.ua представив символічну збірну ЧС-2022 у Катарі.