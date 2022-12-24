Іспанія

Польський форвард пропустить найближчі матчі "блаугранас".

Нападник Барселони Роберт Левандовські не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через дискваліфікацію. Про це повідомляє СOPE.

За інформацією джерела, спортивний адміністративний суд (TAD) відхилив другу апеляцію щодо скорочення дискваліфікації польського форварда, якого вилучили у матчі проти Осасуни (2:1).

Раніше на початку грудня Барселона отримала відмову від Апеляційного комітету.

Нагадаємо, Левандовські отримав три матчі бана — один за червону картку, а ще два — за неповагу до арбітра.

Таким чином, Роберт пропустить матчі в Ла Лізі проти Еспаньйола, Атлетіко та Бетіса.