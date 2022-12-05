ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У польського нападника амбітні плани, але все може змінитися.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Франції здобула перемогу над Польщею завдяки дублю Кіліана Мбаппе та рекордному м'ячу Олів'є Жиру, що дозволило їй пробитися до наступної стадії катарського мундіалю.

Незважаючи на те, що наступний чемпіонат світу буде у 2026 році, у 34-річного Роберта Левандовські амбітні плани — він хотів би взяти участь у ньому.

"Щодо фізичної готовності я не переживаю. Але є багато факторів, які можуть вплинути на рішення: речі, які оточують футбол, то, чи відчуваєте ви пристрасть, чи ви щасливі.

У сукупності все це може вплинути на те, чи ще будуть матчі на ЧС", — наводить слова Левандовські Mundo Deportivo.

Дивитися відео голів та огляд матчу Франція — Польща ви можете на Football.ua.