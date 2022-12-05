Іспанія

Польський форвард пропустить три найближчі матчі "блаугранас" в іспанському чемпіонаті.

Дискваліфікацію нападаючого Барселони Роберта Левандовські в іспанській Ла Лізі залишено в силі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Апеляційний комітет відхилив апеляцію каталонського клубу на триматчеву дискваліфікацію польського форварда у чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, Роберта дискваліфікували за неспортивну поведінку в матчі Ла Ліги проти Осасуни (2:1). Поляк був вилучений у першому таймі, після чого йдучи у роздягальню, він показав образливий жест на адресу арбітра.

Таким чином, Левандовські пропустить матчі проти Еспаньола, Атлетіко та Бетіса.

У Барселони залишається право оскаржити рішення в Адміністративному суді у справах спорту протягом 15 днів.

Нинішнього сезону Роберт провів 19 матчів, у яких забив 18 голів і віддав чотири результативні передачі.