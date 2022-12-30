Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував можливий трансфер форварда.

Напередодні мадридський Атлетіко здобув перемогу над Ельче в рамках 15 туру іспанської Ла Ліги (2:0).

Атлетіко — Ельче 2:0 Відео голів та огляд матчу 29.12.2022

Автором першого результативного пострілу в звітній грі став нападник "матрацників" Жоау Феліш, якого останнім часом усе більше пов’язують із потенційним відходом із команди.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне на цьому тлі прокоментував чутки щодо свого футболіста.

"Мені нічого додати до того, що пише преса. Мої думки пов’язані з кожним із гравців, що перебувають у моїй команді. Найважливіше — досягати найліпших результатів, тоді як те, що відбувається на трансферному ринку залежить не тільки від мене.

Сьогодні Жоау добре ладнав із Грізманном та Моратою, що дало нам можливість уразити захист суперників. Я звик віддавати все, що потребують від мене заради клубу, тому сподіваюсь, що мої гравці будуть робити те саме", — заявив аргентинський фахівець.

Феліш у поточному сезоні відіграв 24 на клубному та міжнародному рівні, забивши шість голів та віддавши п’ять гольових передач.