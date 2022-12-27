Англія

"Каноніри" можуть орендувати португальця, якщо не вдасться домовитися із Шахтарем щодо українського вінгера.

Напередодні стало відомо про те, що лондонський Арсенал зробив офіційну пропозицію донецькому Шахтарю щодо вінгера Михайла Мудрика у розмірі 40 мільйонів євро + 20 мільйонів у якості бонусів.

Проте, як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, "каноніри" також розглядають і "запасний варіант" з орендою португальського нападника Жоау Феліша, який виступає за мадридський Атлетіко.

За інформацією джерела, варіант із повноцінним трансфером Мудрика є пріоритетним для Арсеналу, оскільки Атлетіко хоче, щоб під час оренди клуб виплачував 100% зарлати Феліша (6 мільйонів євро + сплата податків).

Потенційна зарплата Мудрика у стані "канонірів", у свою чергу, становитиме приблизно на 4 мільйони євро менше, ніж у Феліша.