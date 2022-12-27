Напередодні стало відомо про те, що лондонський Арсенал зробив офіційну пропозицію донецькому Шахтарю щодо вінгера Михайла Мудрика у розмірі 40 мільйонів євро + 20 мільйонів у якості бонусів.

Проте, як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, "каноніри" також розглядають і "запасний варіант" з орендою португальського нападника Жоау Феліша, який виступає за мадридський Атлетіко.

За інформацією джерела, варіант із повноцінним трансфером Мудрика є пріоритетним для Арсеналу, оскільки Атлетіко хоче, щоб під час оренди клуб виплачував 100% зарлати Феліша (6 мільйонів євро + сплата податків).

Потенційна зарплата Мудрика у стані "канонірів", у свою чергу, становитиме приблизно на 4 мільйони євро менше, ніж у Феліша.