"Каноніри" можуть орендувати португальця, якщо не вдасться домовитися із Шахтарем щодо українського вінгера.
Жоау Феліш, getty images
27 грудня 2022, 13:51
Напередодні стало відомо про те, що лондонський Арсенал зробив офіційну пропозицію донецькому Шахтарю щодо вінгера Михайла Мудрика у розмірі 40 мільйонів євро + 20 мільйонів у якості бонусів.
Проте, як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, "каноніри" також розглядають і "запасний варіант" з орендою португальського нападника Жоау Феліша, який виступає за мадридський Атлетіко.
За інформацією джерела, варіант із повноцінним трансфером Мудрика є пріоритетним для Арсеналу, оскільки Атлетіко хоче, щоб під час оренди клуб виплачував 100% зарлати Феліша (6 мільйонів євро + сплата податків).
Потенційна зарплата Мудрика у стані "канонірів", у свою чергу, становитиме приблизно на 4 мільйони євро менше, ніж у Феліша.