Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 15 туру чемпіонату Іспанії, що відбувся 29 грудня 2022, 22:30.

У матчі 15 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко відсвяткував повернення після паузи перемогою над Ельче з рахунком 2:0. Голами у складі "матрацників" відзначилися Жоау Феліш та Альваро Мората.

Столичний клуб принаймні тимчасово зумів забратися на третю сходинку у таблиці, у той час як Ельче досі залишається на останньому місці, маючи у своєму активі всього 4 пункти.

Нагадаємо, що "Атлеті" хочуть продовжити контракт із власним вихованцем.

Відео голів та огляд матчу:

Атлетіко - Ельче 2:0

Голи: Феліш, 56, Мората, 74

Атлетіко: Облак — Савіч, Хіменес, Ермосо — Кондогбія, Льоренте, Карраско (Регілон, 57), Барріос (Коке, 80), Грізманн (Сауль, 80) — Феліш (Лемар, 66), Мората.

Ельче: Бадія — Бігас, Верду, Гонсалес, Клерк, Паласіос (Тете, 83) — Маскарель, Гуті (Кіна, 83), Мілья (Фідель, 83) — Боє (Кольядо, 69), Марті (Понсе, 69).

Попередження: Марті, Ермосо, Барріос, Кольядо, Кіна.

Видалення: Ермосо — Верду, Кіна.