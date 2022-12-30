Іспанія

Команда Агірре зазнала поразки на початку другої частини сезону.

У 15-му турі іспанської Ла Ліги Хетафе на своєму полі приймав Мальорку, яка до міжнародної павзи не знала поразок у п'яти матчах поспіль у чемпіонаті.

Дубль Майораля зафіксував впевнену перемогу господарів — 2:0, яка дозволила Хетафе набрати 17 очок і суттєво відірватись від зони вильоту. Мальорка, своєю чергою, з 19-ма балами залишилась на 11 місці.

У наступному турі Мальорка прийматиме Вальядолід, а Хетафе відправиться на Месталью в гості до Валенсії.

Хетафе – Мальорка – 2:0

Голи: Майораль, 51, 78.