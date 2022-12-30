Національна команда намагатиместься вийти на Євро-2024.
Збірна України, УАФ
30 грудня 2022, 20:30
2023 рік вже незабаром розпочнеться. Він буде досить насиченим для збірної України. У якому складі буде грати команда, та хто її буде тренувати, дізнаємось у наступному році, проте календар матчів вже відомий.
Національна команда буде намагатись вийти на Євро-2024, беручи участь у кваліфікації. Україна, нагадаємо, опинилась у групі С разом з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою. Також будуть матчі Ліги націй, проте календар ще не сформований.
Відбір на ЄВРО-2024
Англія — Україна (2 тур)
26.03.2023. 19:00 за київським часом. Вемблі (Англія)
Північна Македонія — Україна (3 тур)
16.06.2023. 21:45 за київським часом.
Україна — Мальта (4 тур)
19.06.2023. 21:45 за київським часом.
Україна — Англія (5 тур)
09.09.2023. 19:00 за київським часом.
Італія — Україна (6 тур)
12.09.2023. 21:45 за київським часом.
Україна — Північна Македонія (7 тур)
14.10.2023. 16:00 за київським часом.
Мальта — Україна (8 тур)
17.10.2023. 21:45 за київським часом.
Україна Італія — Україна (10 тур)
20.11.2023. 21:45 за київським часом.
Вірогідно, національна команда буде грати товариські поєдинки, про які буде відомо пізніше.