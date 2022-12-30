Іспанія

Німець отримав капітанську пов'язку.

Барселона на офіційному сайті повідомила про те, що голкіпер Марк-Андре тер Штеген призначений новим четвертим капітаном каталонського клубу.

Раніше право четвертого капітана було у Жерара Піке, який завершив кар'єру посеред сезону. Тепер послідовність капітанів наступна: Бускетс, Альба, Роберто, Тер Штеген.

Даний факт прокоментував головний тренер команди Хаві:

"Четвертим капітаном Барси стає Марк-Андре тер Штеген. Він уже багато років перебуває в клубі, він має вплив у роздягальні, і я думаю, що зараз його черга, він заслужив на це", — вважає коуч.

Нагадаємо, німець перебрався до Барселони із Боруссії М. у 2014 році.