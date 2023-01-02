Іспанія

Для українського голкіпера це буде перший матч у новому 2023 році.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті оголосив заявку на майбутній матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Касереньо.

До списку команди Карло Анчелотті потрапило 20 футболістів, серед яких знайшлося місце для українського воротаря Андрія Луніна, а ось його головного конкурента Тібо Куртуа в ній немає.

Для Луніна це буде перший поєдинок у складі вершкових у 2023 році. У поточній кампанії він провів шість поєдинків.

Нагадаємо, матч Касереньо — Реал відбудеться завтра, 3 грудня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.