Іспанець серйозно травмувався.
Ніко Гонсалес, DiarioAS
02 січня 2023, 19:50
Півзахисник Барселони Ніко Гонсалес, який наразі грає на правах оренди за Валенсію, отримав серйозну травму та пропустить тривалий відрізок сезону. Про це повідомляє As.
За інформацією джерела, у півзахисника діагностовано перелом п'ятої плюснової кістки лівої стопи. Гравець перенесе операцію та пропустить щонайменше три місяці.
Нагадаємо, Ніко травмувався в матчі проти Вільярреала (1:2), який відбувся 31 грудня.
Раніше повідомлялося, що Барселона хоче повернути Ніко Гонсалеса з оренди.