Іспанія

Іспанець серйозно травмувався.

Півзахисник Барселони Ніко Гонсалес, який наразі грає на правах оренди за Валенсію, отримав серйозну травму та пропустить тривалий відрізок сезону. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, у півзахисника діагностовано перелом п'ятої плюснової кістки лівої стопи. Гравець перенесе операцію та пропустить щонайменше три місяці.

Нагадаємо, Ніко травмувався в матчі проти Вільярреала (1:2), який відбувся 31 грудня.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче повернути Ніко Гонсалеса з оренди.