Півзахисник Барселони Ніко Гонсалес, який наразі грає на правах оренди за Валенсію, отримав серйозну травму та пропустить тривалий відрізок сезону. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, у півзахисника діагностовано перелом п'ятої плюснової кістки лівої стопи. Гравець перенесе операцію та пропустить щонайменше три місяці.

Нагадаємо, Ніко травмувався в матчі проти Вільярреала (1:2), який відбувся 31 грудня.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче повернути Ніко Гонсалеса з оренди.