Іспанія

Наставник "блаугранас" Хаві розраховує на уругвайського футболіста, який відновився після травми.

Завтра, 4 грудня, Барселона зіграє матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Інтерсіті.

У цьому матчі головний тренер команди Хаві планує задіяти ротацію, щоб дати можливість зіграти тим, хто мало був на полі, або був травмований.

Захисник Рональд Араухо відновився після травми і вперше за 102 дні готовий взяти участь у матчі. Він отримав травму сухожилля у вересні, але потрапив до заявки збірної Уругваю на минулий ЧС-2022, але у поєдинках участі не брав.

"Для мене вже все ясно, але завтра побачите наш склад. Ідея полягає в тому, щоб провести ротацію. Вийдуть гравці, яким потрібні ігрові хвилини, такі як Рональд чи Ерік.

Рональд має величезні футбольні здібності. Багато лідерства та душі, і він воїн. Він нам потрібний. Сподіваюся, він повернеться якнайшвидше, щоб допомогти команді", — наводить слова Хаві Marca.

Нагадаємо, матч Інтерсіті – Барселона відбудеться завтра, 4 грудня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.