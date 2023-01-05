Іспанія

За словами президента Барселони, Суперліга стане одним з головних змагань в Європі.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта знову згадав про Суперлігу, змагання, якого так і не вдалось реалізувати позаминулого року.

"Навесні ми отримаємо рішення щодо Суперліги, яка представлятиме для клубів те саме, що закон Босмана для гравців (прім. закон в Європі, що дозволяє футболістам, у яких закінчився термін контракту з клубом, перейти до іншого клубу без грошової компенсації).

Рішення об'єднатись було прийнято Реалом, Ювентусом та іншими клубами, які все ще не хочуть робити це. Єдине, що ми хочемо змінити, це модель управління, і щоб вона належала клубам, але щоб УЄФА був за столом як ще один гравець.

Якщо рішення буде сприятливим, Суперліга може стати реальністю в 2025 році. Якщо ні, тоді ми вирішимо, якими будуть наступні кроки.

Ми проведемо європейський турнір, який конкуруватиме з Прем’єр-лігою. Ми хочемо, щоб англійські клуби додалися до нас, але ми думаємо, що на першому етапі вони цього не зроблять. Наступні етапи — злиття Європейської Суперліги та англійської Прем'єр-ліги", — цитує Лапорту CadenaSER із посиланням на Qué t’hi jugues!.

Нагадаємо, що Суперліга нагадала про себе у грудні 2022 року, коли надіслала відповідь щодо вироку європейського суду на користь УЄФА.