Іспанія

"Матрацники" розраховують на португальця в майбутньому.

Мадридський Атлетіко на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з нападником Жоау Фелішем.

Сьогодні стало відомо, що Челсі орендувало португальця до кінця сезону. За повідомленням пресслужби "матрацників", перед трансфером в Лондон Феліш поставив підпис під контрактом, який діятиме до 2027 року.

Цього сезону Феліш провів 20 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.