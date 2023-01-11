Україна

Денис Шевченко розповів про вихід команди з відпустки.

Півзахисник Кривбасу Денис Шевченко прокоментував вихід криворізької команди із відпустки.

"Часу для відпочинку вистачило для усієї команди. Всі вже хочуть скоріше повернутись на зелені поля. Будемо готуватись до другого кола, щоб здобувати перемоги та підніматись ще вище, аніж ми зараз.

Кривбас активно працює на трансферному ринку. І хлопці, що прийшли – хороше підсилення для нас.

2023 рік? По-перше, я очікую на перемогу України. А по-друге, на успішний виступ Кривбасу у другому колі", - наводить слова Шевченка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Назар Волошин пройде збір із Динамо.