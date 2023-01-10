Іспанія

Саудівський клуб має намір здобути ще одну зірку після приходу Кріштіану Роналду.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс може продовжити свою кар'єру у Саудівській Аравії. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у послугах 34-річного іспанця зацікавлений Ан-Наср, який раніше підписав контракт із португальською зіркою Кріштіану Роналду.

Саудівський клуб має намір скористатися тим, що у футболіста закінчується контракт із "блаугранас" наступного літа.

Також наголошується, що Ан-Наср готовий платити Бускетсу 13 мільйонів євро на рік, щоб він обрав їхній проект, замість Інтера Маямі, з яким футболіст веде переговори вже кілька місяців.

Нинішнього сезону Бускетс провів 19 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.