Іспанія

Економічно пропозиція дуже зваблива, але іспанець ще не прийняв свого рішення.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс незабаром може стати гравцем Аль-Насра. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу зробило привабливу пропозицію 34-річному іспанцю і чекає на його рішення, яке він ще не прийняв.

Чинний контракт Серхіо з "блаугранас" розрахований до літа 2023 року і "синьо-гранатові" не можуть запропонувати такі самі умови для футболіста. Також до цього Барселона кілька разів знижувала Бускетсу зарплату, щоби поборотися зі своєю "кризою".

Нинішнього сезону Бускетс провів 16 матчів, у яких відзначився одним асистом. Також він відіграв чотири матчі у складі збірної Іспанії на ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, Аль-Наср претендує на підписання ще одного зіркового футболіста — колишнього нападаючого МЮ Кріштіану Роналду. Також саудити цікавляться Серхіо Рамосом із ПСЖ.