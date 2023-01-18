Іспанія

Відвертий коментар Віктора щодо переходу в іспанський клуб.

Новоспечений гравець Жирони Віктор Циганков прокоментував свій перехід в іспанський клуб.

"Люди хотіли бачити мене тут. Ла ліга — одна з найкращих ліг у світі. Пере Гвардіола багато зробив для мене і моєї родини, починаючи з минулого літа. Він показав мені клуб, як грає команда.

Ми були на останніх двох домашніх матчах, і я сам побачив, як грає Жирона. Мені дуже сподобався стиль футболу. Сподіваюсь, я буду добре грати за команду", — сказав Циганков.

Нагадаємо, Циганков перебрався до Жирони за п'ять мільйонів євро, підписавши контракт на 4,5 роки. Також кияни отримають 50% від суми майбутнього продажу гравця.