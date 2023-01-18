Відвертий коментар Віктора щодо переходу в іспанський клуб.
Віктор Циганков, скріншот з ютуб-каналу Жирони
18 січня 2023, 16:14
Новоспечений гравець Жирони Віктор Циганков прокоментував свій перехід в іспанський клуб.
"Люди хотіли бачити мене тут. Ла ліга — одна з найкращих ліг у світі. Пере Гвардіола багато зробив для мене і моєї родини, починаючи з минулого літа. Він показав мені клуб, як грає команда.
Ми були на останніх двох домашніх матчах, і я сам побачив, як грає Жирона. Мені дуже сподобався стиль футболу. Сподіваюсь, я буду добре грати за команду", — сказав Циганков.
Нагадаємо, Циганков перебрався до Жирони за п'ять мільйонів євро, підписавши контракт на 4,5 роки. Також кияни отримають 50% від суми майбутнього продажу гравця.