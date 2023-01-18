Іспанія

Каталонський клуб чекає якісне підсилення.

Вінгер Атлетіко Яннік Карраско погодився перейти до Барселони, повідомляє Marca. Зазначається, що бельгієць може увійти до угодиї з трансферу Мемфіса Депая.

За інформацією джерела, "матрацники" не хочуть відпускати Карраско, тому що він є ключовим гравцем команди. Поки сторони не коментують ймовірний трансфер.

Додамо, що у цьому сезоні Карраско взяв участь у 23 матчах у всіх турнірах, забив 4 голи і зробив 2 асисти.

Раніше агент гравця прокоментував можливий перехід свого клієнта в каталонський клуб.