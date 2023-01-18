Іспанія

Бразилець матиме шанс зіграти проти Вільярреала.

Реал оприлюднив заявку на матч Кубка Іспанії проти Вільярреала. В списку 21 футболіст, який зможе взяти участь в поєдинку.

Знайшлося місце в заявці Вінісіусу Тобіасу, якого Реал орендує в Шахтаря. Раніше бразилець не потрапляв у заявку на матчі першої команди. Він може замінити Дані Карвахаля, який через травму пропустить матч. Раніше Вінісіус грав тільки за Кастілью. Захисник провів 25 матчів та віддав 4 результативні передачі.

Матч Вільярреал — Реал відбудеться 19 січня, початок о 22:00.

Нагадаємо, юний латиноамериканець приєднався до українського клуба на початку 2022 року. Втім, через повномасштабне вторгнення російської держави-терориста до нашої країни вже 1 квітня перебрався до оренди до Реала.

Нинішня угода мадридців із Тобіасом розрахована до кінця червня 2023 року. До речі, іспанський гранд має право викупу гравця на постійній основі.