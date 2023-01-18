Україна

Українець зароблятиме майже 100 тисяч фунтів за тиждень.

Видання The Athletic оприлюднило розмір зарплати Михайла Мудрика в Челсі.

За інформацією джерела, Михайло зароблятиме близько 97 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Якщо порівнювати з іншими гравцями "синіх", то ця сума менша, ніж, наприклад, зарплатня Каллума Хадсон-Одоя та Рубена Лофтус-Чіка.

Нагадаємо, що Мудрик підписав контракт на 8,5 років.

Відзначимо, що трансфер Мудрика став найдорожчим в історії українського футболу.