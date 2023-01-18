Іспанія

За словами коуча, "вершкові" в перехідному періоді.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо майбутнього "королівського клубу".

"Ми думаємо про майбутнє, навіть попри те, що всі вважають Мадрид мертвим. Потрібно зберігати спокій та впевненість, це складний період матчів проти суперників на хорошому ходу.

Ми ніколи не збираємося здаватися і маємо намір рухатися вперед. Наша команда битиметься у всіх турнірах.

Реал – молода команда, хоча всі говорять про Модріча, Крооса чи Бензема. Але в Реалі і так було багато молоді, а цього року її побільшало.

Думаю, що ми на початку циклу. Це процес переходу з однієї фантастичної епохи до іншої", – сказав італійський фахівець.

Реал — Барселона 1:3 Відео голів та огляд матчу за Суперкубок Іспанії