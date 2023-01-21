Іспанія

Німецький тренер сподівається повернутись до роботи.

Колишній тренер Челсі Томас Тухель після звільнення знаходиться в пошуках нової команди, проте не поспішає робити вибір.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, німецький фахівець сподівається очолити Реал або Барселону в майбутньому.

Стверджується, що пріоритет Томас Тухель віддає Барселоні, адже він захоплюється періодом роботи Пепа Гвардіоли в стані "синьо-гранатових".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівництво Тоттенгема сумнівається в кандидатурі Томаса Тухеля, віддаючи перевагу іншому фахівцю.