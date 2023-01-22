Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Атлетік прийме Реал на Нуево Сан Мамес.

АТЛЕТІК – РЕАЛ

НЕДІЛЯ 22 СІЧНЯ, 22:00. НЕУВО САН МАМЕС, БІЛЬБАО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ САНЧЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Атлетік та Реал – це класика в іспанському футболі. Можливо, потягатися за принциповістю й важливістю зі знаменитим Класіко не вдається, проте битву проти басків також можна назвати класичним для мадридців.

Ці команди із Барселоною жодного разу не вилітали з еліти, провівши у ній всі сезони. Тобто, градус ви чудово зрозуміли.

У чемпіонаті баланс перемог на користь Реалу доволі значний, проте катастрофічним його не назвеш. 51 проти 95, що для суперників нижче статусом дуже непогано та солідно. По забитих також все небезнадійно – 242 проти 360. В цьому столітті Мадрид часто має серйозні проблеми із Більбао. Наприклад, у попередніх десяти зустрічах лише двічі команді вдалося переграти суперника із різницею в два або більше голів. Тобто боротьба на нас чекає запекла.

Хлопцям Анчелотті немає куди відступати, бо відставання від каталонців може зрости, що враховуючи нинішню форму Реала й незайнятість суперника в чемпіонській лізі може коштувати діючому чемпіону титула. Пресинг команди Вальверде точно створить проблеми, проте вольова перемога над Вільярреалом у кубку повинна додати впевненості.

Словом, слідкуємо за головною стравою туру.

Орієнтовні склади:

Атлетік: Сімон — Маркос, Вівіан, Паредес, Берчіче — Баленсіага, Саррага — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурусета

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Менді — Кроос, Камавінга, Модріч — Вальверде, Бензема, Вінісіус

Не зіграють / під питанням: Альварес, Мартінес – Алаба, Лукас Васкес, Чуамені, Карвахаль