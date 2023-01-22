Іспанія

Команди Пабло Мачіна та Аррасате Хагоби розійшлись миром.

У 18-му турі чемпіонату Іспанії Ельче, який з кожним матчем втрачає шанси на зберігання місця в еліті, приймав Осасуна на своєму полі.

Осасуна на правах господарів відкрила рахунок. Точним ударом відзначився Чімі Авіла на 20-ій хвилині. Проте зберегти перевагу претенденту на єврокубки так і не вдалось. На 67-ій хвилині Кармона зрівняв рахунок на табло, чим зумів завоювати таке важливе очко для своєї команди.

Наразі в Ельче 6 балів у турнірній таблиці — вони відстають від найближчого конкурента на 10 пунктів. Осасуна з 28 очками на 7 сходинці чемпіонату.

Ельче — Осасуна — 1:1

Голи: Кармона, 67 — Авіла, 20

Ельче: Бадіа – Паласіос, Роко, Бігас – Кармона (Моренте, 88), Маскарель, Гумбау, Бланко (Клерк, 69) – Мілья (Гуті, 80), Бойє (Рохер Марті, 87), Фідель (Понсе, 69)

Осасуна: Алекс Фернандес – Морено, Арідане, Давід Гарсія, Ману Санчес – Мой Гомес (Орос, 57), Ібаньєс (Монкайола, 65), Брашанац – Авіла (Рубен Гарсія. 65), Будимір (Кіке, 74), Барха (Абде, 74)

Попередження: Кармона, 13, Бланко, 45 – Авіла, 55