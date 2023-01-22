Англія

Українець взяв участь у двох гольових атаках своєї команди.

У матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал на своєму полі переміг Манчестер Юнайтед (3:2).

У цьому матчі взяв участь український універсал Олександр Зінченко, котрий відіграв увесь поєдинок.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії 26-річного українця на 6,6 балів, що є середньою оцінкою. Найкращим був Едді Нкетіа — 8,8 балів.

Інший портал SofaScore оцінив гру Зінченка у 6,7 балів, а найкращим був визнаний Букайо Сака – 8,1 бала.

Зазначимо, що Зінченко взяв участь у двох гольових атаках Арсеналу, але результативними діями не відзначився. На його рахунку два відбори, один удар по воротах та 88% точних передач.

Раніше повідомлялося, що Сака — наймолодший гравець Арсенала, який забив у трьох поспіль матчах проти МЮ.