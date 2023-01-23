Іспанія

Іспанець ще раз прокоментував ситуацію навколо Алвеса.

Головний тренер Барселони Хаві перепросив за свої слова, які трактували як підтримку Дані Алвеса.

"Це дуже делікатна тема, і я забув згадати потерпілу сторону. Ми повинні засудити всі подібні дії, незалежно від того, чи вчинив їх Дані, чи хтось інший. Я вибачаюсь перед жертвою, жертвами гендерного насильства і такого роду агресії", — наводить слова Хаві El Pais.

Нагадаємо, що постраждала дівчина нещодавно також додала шокуючі подробиці події.