Німеччина

Коуч "Роттен" висловився щодо гри нового голкіпера команди.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсман прокоментував гру голкіпера Янна Зоммера в дебютній грі за мюнхенську команду.

"Янн зробив чудову роботу, він знає, як грати. Якщо ти йдеш на ризик, то час від часу робити помилки – це абсолютно нормально. Потрібно завжди оцінювати наслідки, які ці ризики можуть принести. Я дуже задоволений його грою в дебютній зустрічі", — цитує спеціаліста пресслужба клубу.

Нагадаємо, минулого тижня Баварія поділила очки з Лейпцигом — 1:1.