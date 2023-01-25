Іспанія

25-річний француз провалив медичне обстеження у іспанському клубі.

Трансфер вінгера Ліона Жеффа Рен-Аделаїда до Севільї був зірваний, про що повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 25-річний француз провалив медичне обстеження. До цього у футболіста були дві тяжкі травми хрестоподібних зв'язок коліна.

Раніше Севілья та Ліон погодили оренду футболіста з опцією викупу за 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, Жефф перебрався до Ліону влітку 2019 року за 25 млн євро, але через травми відіграв лише 48 матчів.

Цього сезону Рен-Аделаїд провів 14 матчів, у яких результативними діями не відзначався.