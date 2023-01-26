Іспанія

Українець вважає, що команда з третьої ліги Іспанії є гарним варіантом для продовження кар'єри.

Новачок Депортіво Орест Лебеденко прокоментував свій перехід у новий клуб з Луго.

"Відколи я прибув до Іспанії, я шукав топ-клуб і знайшов. Я дуже радий цьому. Коли я приїжджав відвідати Ла-Корунью, я бачив ідеальне для спорту місто, а тепер я тут. Я почуваюся дуже добре.

Влітку закінчився би мій контракт із Луго, мені подзвонили з Депортіво і запитали, чи хочу я приїхати. У мене не було сумнівів. Ми всі знаємо, яка є мета і де має бути клуб. Я віддам все, щоб вигравати в кожній грі".

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"Я дуже люблю Луго і дуже вдячний за те, що він дозволив мені дебютувати в Іспанії. Важко покидати свою першу команду, там хороші люди, і я дякую президенту і всім одноклубникам, які у мене були. Минулий рік був чудовим, але іноді доводиться змінюватися.

Війна в Україні? Три тижні я щодня плакав вдома. Це складно. Я сильно схуд і навіть фізично був у дуже поганій формі. Рішення немає, це справді дратує. Я дуже переживаю за людей, за український народ", — цитує Лебеденка AS.

Нагадаємо, що Депортіво наразі виступає у Терсері, що є третім дивізіоном Іспанії. Клуб займає четверту сходинку у своїй підгрупі.