Іспанія

Емоції голкіпера Атлетіко після важкої гри з Реалом.

Голкіпер Атлетіко Ян Облак прокоментував роботу арбітра у матчі з Реалом (1:3) у рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Нагадаємо, "матрацники" догравали матч в меншості через вилучення Савіча.

"Вважаю, що це червона. У Реала теж мало бути видалення. За рахунку 1:0 на користь Атлетіко вони мали отримати другу жовту, але судді вирішили інакше. Ми вже звикли до цього.

Складно, але Атлетіко боровся до кінця. Ми робили все, щоб забити гол", — сказав Облак.

Мова про фол Дані Себальоса на 73-ій хвилині матчу. Іспанець вже мав жовту картку, але арбітр не показав другу.