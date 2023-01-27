Донецький Шахтар продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 27 січня, команда Ігора Йовічевіча проведе свій другий контрольний матч. Суперником "гірників" буде словенський Копер.

Контрольна гра розпочнеться о 16:30 за київським часом.

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Нагадаємо, у першому спарингу "гірники" поступилися австрійській Аустрії з рахунком 1:2.