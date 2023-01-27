До вашої уваги товариська гра за участю команди Ігора Йовічевіча.
ГРАВЦІ ШАХТАРЯ, ФК ШАХТАР
27 січня 2023, 10:39
Донецький Шахтар продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 27 січня, команда Ігора Йовічевіча проведе свій другий контрольний матч. Суперником "гірників" буде словенський Копер.
Контрольна гра розпочнеться о 16:30 за київським часом.
Онлайн трансляція:
Нагадаємо, у першому спарингу "гірники" поступилися австрійській Аустрії з рахунком 1:2.