Іспанія

Австрієць не допоможе команді в найближчій перспективі.

Захисник Реала Давід Алаба повторно травмувався. Нагадаємо, австрієць отримав травму правого камбаловидного м'яза в матчі проти Вільярреала (1:2). Відтоді він пропустив 5 матчів.

Як повідомляє Marca, у Давіда Алаби трапився рецидив м'язової травми. На початку цього тижня австрієць повернувся до тренувань, але через деякий час його знову почала турбувати травма. Тепер захиснику доведеться пройти обстеження, щоб встановити ступінь серйозності пошкодження.

Нагадаємо, Давід Алаба в черговий раз став кращим футболістом Австрії.